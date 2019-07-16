Глава МЗС Ірану заявляє, що Трамп не хоче війни

Керівництво Ірану та президент США Дональд Трамп не хочуть воювати одне з одним.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, інформує NBC.

«Я не вірю, що президент Трамп хоче війни. Але навколо нього є люди, які не заперечуватимуть проти неї. Але я не думаю, що вони досягнуть успіху, оскільки cподіваюся, що розсудливість врешті-решт візьме гору" —підкреслив Заріф.

Водночас він додав, що в разі нападу населення не поставиться до цього «легковажно».

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Раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Тегеран готовий до переговорів, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до ядерної програми 2015 року.

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