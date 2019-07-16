Представники США і РФ у середу проведуть переговори щодо ядерної зброї

Представники зовнішньополітичних відомств США та Росії планують зустрітися в середу для переговорів у Женеві з метою обговорити ідею нової угоди щодо обмеження для ядерної зброї.

Не виключено, що учасником цього формату незабаром може стати Пекін, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на чиновників адміністрації Трампа.

"Ми вважаємо, що – постукаємо по дереву – ми досягли того моменту, коли можна спробувати почати цей процес знову", – сказало одне з джерел, пославшись на численні зриви домовленостей, які, до того ж, кожен раз ускладнювали діалог між Вашингтоном і Москвою.

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"Я кажу "постукаємо по дереву", тому що, на жаль, завжди достатньо всього одного інциденту, щоб все зірвалося", – додав представник адміністрації США.

При цьому відзначається, що президент Трамп раніше вже робив заяви, що хотів би укласти з Росією і Китаєм нову угоду про контроль над усіма ядерними озброєннями. Про це йшлося, зокрема, на двосторонніх зустрічах в Осаці.

Китай в даний момент не є учасником угод про контроль над ядерними озброєннями між Росією і США.

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Як відзначили представники адміністрації, американську делегацію на переговорах у Женеві очолить заступник держсекретаря США Джон Салліван. До делегації також увійдуть представник Ради з національної безпеки Тім Моррісон і представники Пентагону, Об'єднаного комітету начальників штабів та Агентства національної безпеки США.