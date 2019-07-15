Іран назвав умови повернення до переговорів з США щодо ядерної угоди

Тегеран готовий до переговорів, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до ядерної програми 2015 року.

Такі умови назвав президент Ірану Хасан Рухані, повідомляє Aljazeera.

«Ми завжди вірили в переговори ... якщо вони (США - ред.) знімуть санкції, припинять нав'язаний економічний тиск і повернуться до угоди, ми готові вести переговори з Америкою сьогодні, зараз і де завгодно», - сказав Рухані в ході телевізійного виступу в неділю.

У Білому Домі заявили, що відкриті для переговорів з Іраном щодо угоди з питань ядерної безпеки. Однак Іран поставив будь-які переговори в залежність від першої можливості експортувати стільки ж нафти, скільки він робив до того, як США вийшли з угоди у травні 2018 року.

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Як відомо, ядерну угоду з Іраном було укладено шістьма країнами - Німеччиною, Росією, США, Францією, Великою Британією і Китаєм. У травні минулого року Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди і введення нових санкцій проти Тегерана. У відповідь на санкції США Тегеран оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив про розширення цього списку, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

14 липня, з нагоди четвертої річниці підписання ядерної угоди, ФРН, Велика Британія і Франція закликали Вашингтон і Тегеран відновити діалог щодо ядерної угоди.