Провідні країни ЄС закликали повернутися до ядерної угоди з Іраном

ФРН, Великобританія і Франція закликали Вашингтон і Тегеран відновити діалог стосовно ядерної угоди.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

“В умовах зростання напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном, Німеччина, Франція і Великобританія закликали покласти край ескалації навколо ядерної угоди з Іраном. Настав час "діяти відповідально" і шукати способів "відновити діалог", заявили лідери трьох держав у неділю, 14 липня, з нагоди четвертої річниці підписання ядерної угоди", - йдеться в повідомленні.

У спільній заяві, опублікованій прес-службою уряду ФРН, наголошується стурбованість тим, що ядерна угода з Тегераном продовжить розпадатися під тиском санкцій США, а також у результаті рішення Ірану не виконувати кілька ключових положень".

Небезпека настільки велика, вважають представники трьох держав, що "всім сторонам слід зробити паузу і врахувати можливі наслідки своїх дій". Зокрема, були згадані рішення Тегерана "збагачувати уран вище допустимої межі", напади в Перській затоці і загальне погіршення ситуації з безпекою в регіоні.

Читайте також: Трамп пригрозив Ірану суттєво посилити санкції

У свою чергу президент Ірану Хассан Роухані заявив, що його країна готова до переговорів із США тільки в разі зняття американських санкцій.

Ядерна угода з Іраном була укладена шістьма країнами - Німеччиною, Росією, США, Францією, Великобританією і Китаєм, нагадує DW.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди і запровадження нових санкцій проти Тегерана.