Трамп пригрозив Ірану суттєво посилити санкції

Трамп пригрозив Ірану суттєво посилити санкції

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив про введення вже найближчим часом серйозних санкцій проти Ірану.

Про це глава Білого дому написав на офіційній Тwitter-сторінці в середу.

"Іран вже давно займався прихованим "збагаченням" (урану – ред.), тотально порушивши угоду обсягом у $150 млрд, розроблену Джоном Керрі й адміністрацією Обами...Санкції незабаром будуть посилені суттєво!", - заявив американський президент.

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Як повідомлялося, минулого тижня стало відомо, що Іран перевищив ліміт запасів збагаченого урану, встановлений ядерною угодою (JCPOA) обсягом до 300 кг. Раніше Тегеран заявляв, що країна збільшила в чотири рази випуск речовини, необхідної для виробництва палива для ядерного реактора, яке також може бути використано для виготовлення ядерної зброї.

У травні Іран офіційно призупинив виконання частини зобов'язань за умовами JCPOA та повідомив про це всі сторони угоди, з якої близько року тому вийшли США.

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