Трамп пригрозив Ірану суттєво посилити санкції

Президент США Дональд Трамп заявив про введення вже найближчим часом серйозних санкцій проти Ірану.

Про це глава Білого дому написав на офіційній Тwitter-сторінці в середу.

"Іран вже давно займався прихованим "збагаченням" (урану – ред.), тотально порушивши угоду обсягом у $150 млрд, розроблену Джоном Керрі й адміністрацією Обами...Санкції незабаром будуть посилені суттєво!", - заявив американський президент.

Як повідомлялося, минулого тижня стало відомо, що Іран перевищив ліміт запасів збагаченого урану, встановлений ядерною угодою (JCPOA) обсягом до 300 кг. Раніше Тегеран заявляв, що країна збільшила в чотири рази випуск речовини, необхідної для виробництва палива для ядерного реактора, яке також може бути використано для виготовлення ядерної зброї.

У травні Іран офіційно призупинив виконання частини зобов'язань за умовами JCPOA та повідомив про це всі сторони угоди, з якої близько року тому вийшли США.