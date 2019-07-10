Ядерна програма Ірану: рада керівників МАГАТЕ зібралася на екстрене засідання

Рада керівників Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) розпочала у середу, 10 липня, спеціальне засідання, скликане для розгляду ситуації навколо ядерної програми Ірану.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Засідання проходить в закритому режиму в штаб-квартирі МАГАТЕ на території Віденського міжнародного центру. Єдиним питання порядку денного визначено "процес верифікації та моніторингу в Ісламській Республіці Іран в світлі резолюції Ради Безпеки ООН 2231".

Представникам численних міжнародних ЗМІ було дозволено відзняти лише фото та відео перед початком засідання. Пресконференції представників МАГАТЕ за результатами зустрічі ради керівників не заплановано. Водночас, очікується, що засідання журналістам прокоментує представник Ірану.

Як повідомлялося, раніше Іран офіційно оголосив, що приступає до збагачення урану вище обумовленої в Спільному всеосяжному плані дій (СВПД) позначки в 3,67% і попередив про подальшу відмову від положень міжнародної ядерної угоди через 60 днів.

Держсекретар США Майк Помпео пообіцяв, що Вашингтон введе нові санкції проти Тегерана і забезпечить його ізоляцію у відповідь на "розширення ядерної програми".

У Відні розпочалося засідання МАГАТЕ/ Фото Василя Короткого

Ще раніше стало відомо, що Іран перевищив ліміт запасів збагаченого урану, встановлений СВПД обсягом до 300 кг. Тегеран заявив, що країна збільшила в чотири рази випуск речовини, необхідної для виробництва палива для ядерного реактора, яке також може бути використано для виготовлення ядерної зброї.

У травні Іран офіційно призупинив виконання частини зобов'язань за умовами СВПД та повідомив про це всі сторони угоди, з якої близько року тому вийшли США.