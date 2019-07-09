ЄС, Франція, Німеччина та Британія закликали Іран відповідально ставитися до ядерних угод

Міністри закордонних справ трьох країн та високий представник ЄС висловили занепокоєння щодо порушення Іраном параметрів, передбачених СВПД щодо ядерної програми Ірану, та закликали цю країну «відповідально» ставитися до власних зобов’язань.

Текст відповідної спільної заяви Франції, Німеччині, Британії та Євросоюзу оприлюднений на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

«Ми висловлюємо глибоке занепокоєння тим, що Іран не виконує кілька зобов’язань за СВПД. При цьому Іран заявив, що хоче залишатися в рамках СВПД. Тож він має діяти відповідно, шляхом згортання таких заходів та повернення до повної відповідності з СВПД без зволікання. Ці проблеми із відповідністю мають бути вирішені в рамках СВПД, Спільна комісія має бути терміново скликана. Ми закликаємо всі сторони вчиняти відповідально для деескалації поточної напруги стосовно дій Ірану у ядерній сфері», - йдеться у спільному документі.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок під час брифінгу для преси заявила речник Єврокомісії Майя Косьянчич, що ЄС узяв до уваги оголошення МАГАТЕ про порушення Іраном власних зобов’язань за Спільним всеосяжним планом дій ((СВПД, англійська абревіатура - JCPoA)) щодо ядерної програми Ірану, та разом з іншими учасникам цієї міжнародної угоди зважає на кроки реагування на таку ситуацію.

Зазначається, що МАГАТЕ підтвердило, що Іран збагачує уран більше ліміту у 3,67 відсотків, який був встановлений Спільним всеосяжним планом дій (СВПД).

Косьянчич зауважила, що ЄС підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на збереження СВПД, який європейська сторона вважає ключовим документом як для підтримання регіональної безпеки, так і для глобальної стабільності. Зокрема, це стосується зусиль Президента Франції Емануеля Макрона, який надіслав до Тегерана спеціального представника для пошуку врегулювання навколо СВПД.