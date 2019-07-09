В ЄС вирішують, як реагувати на порушення Іраном “ядерної” угоди

Європейський Союз узяв до уваги оголошення МАГАТЕ про порушення Іраном власних зобов’язань за Спільним всеосяжним планом дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану, та разом з іншими учасникам цієї міжнародної угоди зважає на кроки реагування на таку ситуацію.

Про це у вівторок під час брифінгу для преси заявила речник Єврокомісії Майя Косьянчич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«МАГАТЕ підтвердило, що Іран збагачує уран більше ліміту у 3,67 відсотків, який був встановлений Спільним всеосяжним планом дій (СВПД). Ми глибоко занепокоєні, що таке збагачення розпочалося, а також тим, що Іран перевищив накопичені запаси урану вище рівня, передбаченого СВПД. Ми продовжуємо закликати Іран не здійснювати подальших заходів, які підриватимуть ядерну домовленість, та повернутися до виконання зобов’язань відповідно до СВПД. Ми зараз перебуваємо в контакті з іншими членами СВПД з обговорення наступних кроків відповідно до угоди», - зазначила речник.

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Майя Косьянчич зауважила, що Європейський Союз підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на збереження СВПД, який європейська сторона вважає ключовим документом як для підтримання регіональної безпеки, так і для глобальної стабільності. Зокрема, це стосується зусиль Президента Франції Емануеля Макрона, який надіслав до Тегерана спеціального представника для пошуку врегулювання навколо СВПД.

Представники Євросоюзу, за словами речника, підтримують контакти з іранською стороною на регулярній основі, за необхідністю.