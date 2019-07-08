Помпео пригрозив Ірану санкціями та поглибленням ізоляції

Держсекретар США попередив Тегеран про нові санкції, якщо іранська влада не припинить збагачувати уран та не повернеться до норм його збереження, встановлених ядерною угодою.

Про це Майкл Помпео написав у Twitter.

"Останнє розширення ядерної програми Ірану призведе до подальшої ізоляції та санкцій. Країни повинні повернутися до усталених стандартів щодо заборони збагачення в рамках іранської ядерної програми", - зазначив Помпео.

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7 липня 2019 р.

Він підкреслив, що іранський режим, маючи ядерну зброю, створить ще більшу небезпеку для світу.

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Минулого понеділка стало відомо, що Іран перевищив ліміт запасів збагаченого урану, встановлений ядерною угодою (JCPOA) обсягом до 300 кг. Раніше Тегеран заявляв, що країна збільшила в чотири рази випуск речовини, необхідної для виробництва палива для ядерного реактора, яке також може бути використано для виготовлення ядерної зброї.

У травні, Іран офіційно призупинив виконання частини зобов'язань за умовами JCPOA та повідомив про це всі сторони угоди, з якої близько року тому вийшли США.