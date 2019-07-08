Помпео пригрозив Ірану санкціями та поглибленням ізоляції

Помпео пригрозив Ірану санкціями та поглибленням ізоляції

Укрінформ
Держсекретар США попередив Тегеран про нові санкції, якщо іранська влада не припинить збагачувати уран та не повернеться до норм його збереження, встановлених ядерною угодою.

Про це Майкл Помпео написав у Twitter

"Останнє розширення ядерної програми Ірану призведе до подальшої ізоляції та санкцій. Країни повинні повернутися до усталених стандартів щодо заборони збагачення в рамках іранської ядерної програми", - зазначив Помпео.

Він підкреслив, що іранський режим, маючи ядерну зброю, створить ще більшу небезпеку для світу.

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Минулого понеділка стало відомо, що Іран перевищив ліміт запасів збагаченого урану, встановлений ядерною угодою (JCPOA) обсягом до 300 кг. Раніше Тегеран заявляв, що країна збільшила в чотири рази випуск речовини, необхідної для виробництва палива для ядерного реактора, яке також може бути використано для виготовлення ядерної зброї.

У травні, Іран офіційно призупинив виконання частини зобов'язань за умовами JCPOA та повідомив про це всі сторони угоди, з якої близько року тому вийшли США.

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