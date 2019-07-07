Іран анонсував чергове порушення ядерної угоди 2015 року

У Тегерані цієї неділі заявили, що збираються здійснити нове порушення ядерної угоди 2015 року, перевищивши встановлений ліміт на збагачення урану.

Про це повідомляє BBC.

«Іран оголосив, що порушить встановлений ліміт на збагачення урану в порушення ядерної угоди 2015 року. Заступник глави іранського МЗС Аббас Аркаші зазначив, що через кілька годин Іран почне збагачувати уран вище концентрації 3,67%, щоб забезпечити паливом свою електростанцію в Бушері», - йдеться в повідомленні.

Чиновники раніше говорили, що це означатиме концентрацію близько 5%. Уран, який застосовують для зброї, збагачують на 90% або більше.

Як відомо, у травні цього року Іран активізував виробництво збагаченого урану, який можна використовувати для виробництва палива для реакторів, а також для ядерної зброї.

Також Аркаші підкреслив, що Іран «досі хоче врятувати угоду 2015 року», але звинуватив європейські країни в тому, що «вони не дотримуються своїх зобов’язань». Відтак, за його словами, «Іран продовжуватиме скорочувати свої зобов'язання щодо угоди 2015 року кожні 60 днів, якщо інші країни, що підписали угоду - Китай, Франція, Німеччина, Росія та Велика Британія - не захистять її від санкцій США».

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Як повідомлялося, США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні 2018 року, повернувши санкції проти Тегерана. А за останні 2 місяці Вашингтон різко їх посилив з метою зупинити експорт нафти взагалі. Протистояння набуло військового виміру в останні тижні: Вашингтон звинувачує Іран у нападі на танкери в Перській затоці, а Іран збив американський дрон. Окрім цього, біля Гібралтару після запиту з боку США Велика Британія затримала іранський нафтовий танкер, серед екіпажу якого, до речі, є українці.