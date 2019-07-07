Іран анонсував чергове порушення ядерної угоди 2015 року
Про це повідомляє BBC.
«Іран оголосив, що порушить встановлений ліміт на збагачення урану в порушення ядерної угоди 2015 року. Заступник глави іранського МЗС Аббас Аркаші зазначив, що через кілька годин Іран почне збагачувати уран вище концентрації 3,67%, щоб забезпечити паливом свою електростанцію в Бушері», - йдеться в повідомленні.
Чиновники раніше говорили, що це означатиме концентрацію близько 5%. Уран, який застосовують для зброї, збагачують на 90% або більше.
Як відомо, у травні цього року Іран активізував виробництво збагаченого урану, який можна використовувати для виробництва палива для реакторів, а також для ядерної зброї.
Також Аркаші підкреслив, що Іран «досі хоче врятувати угоду 2015 року», але звинуватив європейські країни в тому, що «вони не дотримуються своїх зобов’язань». Відтак, за його словами, «Іран продовжуватиме скорочувати свої зобов'язання щодо угоди 2015 року кожні 60 днів, якщо інші країни, що підписали угоду - Китай, Франція, Німеччина, Росія та Велика Британія - не захистять її від санкцій США».
Як повідомлялося, США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні 2018 року, повернувши санкції проти Тегерана. А за останні 2 місяці Вашингтон різко їх посилив з метою зупинити експорт нафти взагалі. Протистояння набуло військового виміру в останні тижні: Вашингтон звинувачує Іран у нападі на танкери в Перській затоці, а Іран збив американський дрон. Окрім цього, біля Гібралтару після запиту з боку США Велика Британія затримала іранський нафтовий танкер, серед екіпажу якого, до речі, є українці.