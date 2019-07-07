Макрон домовився з Рухані вивчити умови відновлення ядерних переговорів
Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.
"Макрон погодився зі своїм іранським колегою вивчити до 15 липня умови для відновлення діалогу між сторонами", - йдеться у заяві.
Президент Франції також пообіцяв, що продовжить консультації як з Іраном, так і з іншими країнами, щоб домогтися зниження напруженості, пов'язаної, зокрема, з протистоянням Тегерана і Вашингтона.
Як зазначається, президенти розмовляли понад годину.
Як повідомлялося, минулого тижня іранські військові збили американський розвідувальний дрон через порушення ним іранського повітряного простору над Ормузькою протокою, хоча Вашингтон наполягав, що інцидент стався в міжнародних водах. Окрім цього, США звинувачують Іран в організації двох вибухів, що пошкодили нафтові танкери в Перській затоці, через яку щодня проходить транзит близько однієї п’ятої усієї нафти світу.
Відносини між Вашингтоном та Тегераном дуже загострилися з травня 2018 року, коли Дональд Трамп вивів США із міжнародної ядерної угоди з Іраном, укладеної в 2015 році, та відновив санкції проти цієї держави. А минулого місяця Вашингтон скасував виключення для ряду своїх країн-союзників щодо можливості їх подальшої торгівлі з Іраном. У відповідь Тегеран відмовився виконувати деякі свої зобов’язання щодо обмеження ядерної програми.