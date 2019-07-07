Макрон домовився з Рухані вивчити умови відновлення ядерних переговорів

Президенти Франції та Ірану - Еммануель Макрон і Хасан Рухані, у телефонному режимі домовилися до 15 липня вивчити умови відновлення переговорів між усіма сторонами Спільного всеосяжного плану дій за іранською ядерною програмою.

Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

"Макрон погодився зі своїм іранським колегою вивчити до 15 липня умови для відновлення діалогу між сторонами", - йдеться у заяві.

Президент Франції також пообіцяв, що продовжить консультації як з Іраном, так і з іншими країнами, щоб домогтися зниження напруженості, пов'язаної, зокрема, з протистоянням Тегерана і Вашингтона.

Як зазначається, президенти розмовляли понад годину.

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Як повідомлялося, минулого тижня іранські військові збили американський розвідувальний дрон через порушення ним іранського повітряного простору над Ормузькою протокою, хоча Вашингтон наполягав, що інцидент стався в міжнародних водах. Окрім цього, США звинувачують Іран в організації двох вибухів, що пошкодили нафтові танкери в Перській затоці, через яку щодня проходить транзит близько однієї п’ятої усієї нафти світу.

Відносини між Вашингтоном та Тегераном дуже загострилися з травня 2018 року, коли Дональд Трамп вивів США із міжнародної ядерної угоди з Іраном, укладеної в 2015 році, та відновив санкції проти цієї держави. А минулого місяця Вашингтон скасував виключення для ряду своїх країн-союзників щодо можливості їх подальшої торгівлі з Іраном. У відповідь Тегеран відмовився виконувати деякі свої зобов’язання щодо обмеження ядерної програми.