Фінляндія підняла винищувачі через літаки РФ над Балтикою

Цього понеділка у повітря були підняті фінські винищувачі для ідентифікації трьох літаків РФ над Балтикою.

Про це повідомляється на сторінці ВПС Фінляндії у Twitter

«15 липня винищувачі F/A-18 Hornet були підняті для ідентифікації російських літаків Ту-160, А-50 і Су-35 в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою і північною частиною Балтійського моря. Повітряний простір Фінляндії порушено не було», - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що Ту-160 – це надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець з крилом змінної стріловидності, який зараз є найважчим бойовим літаком у світі, а також найбільш швидким бомбардувальником на озброєнні Росії. А-50 – це російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, який був створений на базі військово-транспортного літака Іл-76. А Су-35 – це російський багатоцільовий надманеврений винищувач.

фото: Twitter ВПС Фінляндії