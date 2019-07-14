США наступного тижня введуть санкції проти Туреччини за С-400 – Bloomberg

Білий дім уже наступного тижня може запровадити пакет санкцій проти Туреччини, яка придбала російські комплекси С-400.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

"Команда президента Дональда Трампа розробила пакет санкцій для тиску на Туреччину після отримання нею частин російської системи протиракетної оборони і планує оголосити про свій план впродовж найближчих днів", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що було розроблено три пакети з різним мірою тиску на підставі закону CAATSA (Акту протидії противникам Америки через санкції), прийнятого в 2017 році. Остаточне слово – за Трампом, який має поставити свій підпис під відповідним розпорядженням.

За інформацією одного із джерел, санкції можуть бути оголошені наприкінці наступного тижня. Річ у тім, що в понеділок - чергова річниця перевороту в Туреччині 2016 року, і в Білому домі хочуть уникнути спекуляцій про те, ніби США якимось чином приурочили санкції до цієї дати.

Зазначається, що план запровадження санкцій був розроблений після тривалих обговорень у Держдепартаменті, Пентагоні, а також у Раді національної безпеки США.

Як повідомляв Укрінформ, підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 викликало різку критику на Заході. Вашингтон висунув Анкарі ультиматум з вимогою відмовитися від контракту, інакше США погрожували виключити Туреччину зі своєї програми постачання винищувачів F-35.

Президент Туреччини Ердоган заявив, що в такому разі Анкара через арбітражний процес буде домагатися повернення $1,25 млрд вже заплачених США за винищувачі.

Тим часом, до Туреччини в суботу прилетів четвертий літак з частинами систем С-400.

Фото: АА