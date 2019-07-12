Експерт із США пояснив небезпеку закупівлі Туреччиною російських С-400

Закупівля Туреччиною зенітно-ракетних комплексів С-400 російського виробництва несе цілу низку негативних наслідків.

Про це у Twitter повідомив старший директор американського Центру дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена Майкл Карпентер, передає кореспондент Укрінформу.

«Проблематичні постачання російських протиповітряних систем С-400 мають багато вимірів. По-перше, це жахливий геополітичний сигнал, коли союзник НАТО купує військове спорядження від найагресивнішого супротивника альянсу, Росії», - зазначив Карпентер.

1. There are many dimensions to Turkey's problematic acquisition of the Russian S-400 air defense system. First, it sends a terrible geopolitical signal when a NATO ally buys military hardware from NATO's most aggressive adversary, Russia. https://t.co/dvNOZyPSU1 — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 12 липня 2019 р.

Він додав, що закупівля Анкарою саме цих систем має також символічне значення, оскільки спроба заколоту проти президента Ердогана у 2016 році здійснювалася саме повітряними силами, які використовують американські винищувачі F-16, а російський ЗРК С-400 якраз розроблено для боротьби з цими літаками.

«Проте найбільша проблема полягає у тому, що С-400 аналізує кожну краплину електромагнітної інформації, яку він витягує з ворожого літака. Якщо Туреччина матиме одночасний доступ до (американських винищувачів - ред.) F-35, це гіпотетично може призвести до передачі цієї інформації до алгоритмів С-400, що зробить ці установки ефективнішими проти F-35”, - зазначає експерт.

Карпентер нагадує, що нині С-400 не може з легкістю захищатися проти технології Stealth, якою послуговуються новітні американські винищувачі F-35. Це надає США перевагу над протиповітряною системою Росії. Та якщо в Кремля буде доступ до параметрів турецьких F-35, це серйозно послабить їхню технологічну перевагу.

Як повідомляв Укрінформ, 12 липня перший вантаж із російськими ракетними комплексами С-400 прибув до Туреччини.

Як відомо, підписання цією країною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 викликало різку критику на Заході. Американські ЗМІ повідомляли, що США висунули Туреччині ультиматум - до кінця першого тижня червня розірвати цю угоду, бо інакше США нібито погрожували виключити Анкару зі своєї програми постачання винищувачів F-35. В Анкарі такі повідомлення спростували. Ердоган заявив, що в разі виключення Туреччини з програми F-35, вона через арбітражний процес буде домагатися повернення $1,25 млрд вже заплачених США за винищувачі.