Перший вантаж із російськими ракетами С-400 прибув до Анкари

Перший вантаж з російськими ракетними комплексами С-400 прибув до Анкари, почалося його розвантаження.

Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини.

"12 липня 2019 року в рамках контракту до аеропорту Мюрте в Анкарі було доправлено першу частину компонентів ЗРК С-400", - йдеться у повідомленні.

У заяві вказано, що постачання здійснюються відповідно до договору, підписаного 11 квітня 2017 року.

За даними ЗМІ, наразі триває розвантаження двох літаків, які прибули з Росії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, початок постачання також прокоментував міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на пресконференцій в Анкарі.

"З постачанням С-400 нема жодних проблем. Угода про закупівлю С-400 завершена, домовленість і процес буде продовжуватися в нормальному режимі", - сказав Чавушоглу.

Як відомо, підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 викликало різку критику на Заході. Американські ЗМІ повідомляли, що США висунули Туреччині ультиматум - до кінця першого тижня червня Туреччина мала розірвати цю угоду, в іншому ж випадку США нібито погрожували виключити Анкару зі своєї програми постачання винищувачів F-35. В Анкарі такі повідомлення спростували. Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що в разі виключення Анкари з програми F-35, Туреччина через арбітражний процес буде домагатися повернення $1,25 млрд вже заплачених США за винищувачі.

Фото: АА