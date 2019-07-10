Туреччина використає С-400 у разі загрози безпеці — Ердоган

Туреччина має право використовувати комплекси С-400, постачання яких має початися вже цього тижня, у разі виникнення такої потреби, зокрема нападу на країну.

Про це Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, спілкуючись із журналістами, після візиту до Боснії та Герцеговини, передає кореспондент Укріфнорму.

"Ми матимемо право використовувати його (ЗРК С-400 – ред.) у разі виникнення такої потреби. Це система протиповітряної оборони. Таким чином, якщо хтось нападе на нас, ми активізуємо нашу систему захисту. Ось в що ми інвестуємо", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини нагадав, що за часи президентства Барака Обами, Анкара зверталася до США із запитом на купівлю систем ППО Patriot, але отримала відмову, та підкреслив, що нинішній президент США Дональд Трамп із розумінням поставився до ситуації.

Як відомо, вчора в Держдепі заявили, що наслідки для Туреччини через її остаточне рішення прийняти на озброєння російські системи ПРО С-400 можуть включати як скорочення програми американських F-35 для Анкари, так і санкції, які передбачає прийнятий два роки тому закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Фото: haberturk.com