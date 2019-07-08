Ердоган: дати постачання С-400 узгоджені

Дати постачання ракетних комплексів С-400 з РФ до Туреччини узгоджені, триває підготовка до здійснення постачання.

Про це сьогодні заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час свого виступу в Анкарі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Підготовка до поставки С-400 триває, не наполягайте на датах. Ми погодили дати. Місце дислокації визначать Міністерство нацоборони і Генштаб Туреччини", - заявив Ердоган.

На його переконання закупівля Туреччиною С-400 у РФ матиме позитивні наслідки для глобальної безпеки.

"Нехай це буде добре для нашої країни, нашого регіону і особливо для всього світу", - вказав президент Туреччини.

Як відомо, Туреччина підписала з РФ угоду щодо постачання ЗРК С-400.

Нещодавно американські ЗМІ повідомили, що США висунули Туреччині ультиматум - до кінця першого тижня червня Туреччина мала розірвати цю угоду, в іншому ж випадку США погрожують виключити Анкару зі своєї програми постачання винищувачів F-35.

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що в разі виключення Анкари з програми F-35, Туреччина через арбітражний процес буде домагатися повернення $1,25 млрд, вже заплачених США за винищувачі.

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