Ердоган: дати постачання С-400 узгоджені
Про це сьогодні заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час свого виступу в Анкарі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Підготовка до поставки С-400 триває, не наполягайте на датах. Ми погодили дати. Місце дислокації визначать Міністерство нацоборони і Генштаб Туреччини", - заявив Ердоган.
На його переконання закупівля Туреччиною С-400 у РФ матиме позитивні наслідки для глобальної безпеки.
"Нехай це буде добре для нашої країни, нашого регіону і особливо для всього світу", - вказав президент Туреччини.
Як відомо, Туреччина підписала з РФ угоду щодо постачання ЗРК С-400.
Нещодавно американські ЗМІ повідомили, що США висунули Туреччині ультиматум - до кінця першого тижня червня Туреччина мала розірвати цю угоду, в іншому ж випадку США погрожують виключити Анкару зі своєї програми постачання винищувачів F-35.
Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що в разі виключення Анкари з програми F-35, Туреччина через арбітражний процес буде домагатися повернення $1,25 млрд, вже заплачених США за винищувачі.
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