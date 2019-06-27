Туреччина вимагатиме від США компенсацію в разі виключення з програми F-35
Про це повідомляє Nikkei.
«Ми вже заплатили їм $ 1,25 млрд. в межах проєкту F-35. Якщо вони зроблять такий неправильний крок, ми передамо справу до міжнародного арбітражного суду, тому що ми хочемо, щоб вони повернули нам гроші, які ми витратили до цього», - заявив Ердоган в інтерв'ю японському виданню під час візиту з нагоди саміту Великої двадцятки в Осаці.
Президент Туреччини додав, що має намір обговорити це питання з американським колегою Дональдом Трампом у кулуарах саміту G20.
«Крім того, ми виробляємо багато запчастин для F-35 в Туреччині. Ми є партнерами у цьому проєкті. Ми не просто покупець, а й виробничий партнер. Окрім того, я ніколи не чув такого висловлювання від Трампа на жодній з моїх зустрічей з ним до сьогодні", - додав він.
Як відомо, Туреччина підписала з РФ угоду щодо постачання ЗРК С-400. Нещодавно американські ЗМІ повідомили, що США нібито поставили Туреччині ультиматум - до кінця першого тижня червня Туреччина мала розірвати цю угоду, в іншому ж випадку США погрожують виключити Анкару зі своєї програми постачання винищувачів F-35.
В Анкарі спростували цю інформацію. Посол США в НАТО Кей Бейлі Хатчісон заявила, якщо Туреччина не відмовиться від планів придбання російської системи ППО, США не дозволять збройним силам країни використовувати літак F-35 та брати участь у програмах його розвитку.