США розглядають три пакети санкцій проти Анкари за російські С-400

США розглядають три пакети санкцій проти Анкари за російські С-400

Укрінформ
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає три пакети санкцій, аби покарати Туреччину за закупівлю нею російської системи ЗРК С-400.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних із питанням.

“Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає три пакети санкцій, аби покарати Туреччину за закупівлю нею російської системи ЗРК С-400”, - йдеться у повідомленні.

За словами трьох співрозмовників, найбільш потужний пакет санкцій, який нині розглядається, може сильно вдарити по і так слабкій турецькій економіці.

На тлі інформації про санкції турецька ліра зранку середи вже втратила 1,5% своєї вартості.

На думку джерел, інший пакет санкцій, який нині розглядається та має найбільшу підтримку з боку американських чиновників, полягає у введенні санкцій проти кількох оборонних компаній Туреччини за співпрацю з Росією. Таким чином ці компанії будуть практично відрізані від американської фінансової системи та не зможуть закуповувати американські деталі або продавати власні на території Сполучених Штатів.

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За словами співрозмовників, Вашингтон може запровадити обмежувальні заходи проти Анкари вже у липні, коли Туреччина почне отримувати перші компоненти російського ЗРК С-400.

Зазначається, що Трамп не хоче приймати рішення щодо санкцій до його зустрічі з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, яка відбудеться на саміті Великої двадцятки в японській Осаці наприкінці червня.

Як відомо, Туреччина підписала з РФ угоду про постачання ЗРК С-400. Нещодавно американські ЗМІ повідомили, що США нібито поставили Туреччині ультиматум - до кінця першого тижня червня Туреччина повинна розірвати цю угоду, в іншому ж випадку США погрожують виключити Анкару зі своєї програми постачання винищувачів F-35. В Анкарі спростували цю інформацію.

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