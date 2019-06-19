США розглядають три пакети санкцій проти Анкари за російські С-400

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає три пакети санкцій, аби покарати Туреччину за закупівлю нею російської системи ЗРК С-400.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних із питанням.

“Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає три пакети санкцій, аби покарати Туреччину за закупівлю нею російської системи ЗРК С-400”, - йдеться у повідомленні.

За словами трьох співрозмовників, найбільш потужний пакет санкцій, який нині розглядається, може сильно вдарити по і так слабкій турецькій економіці.

На тлі інформації про санкції турецька ліра зранку середи вже втратила 1,5% своєї вартості.

На думку джерел, інший пакет санкцій, який нині розглядається та має найбільшу підтримку з боку американських чиновників, полягає у введенні санкцій проти кількох оборонних компаній Туреччини за співпрацю з Росією. Таким чином ці компанії будуть практично відрізані від американської фінансової системи та не зможуть закуповувати американські деталі або продавати власні на території Сполучених Штатів.

За словами співрозмовників, Вашингтон може запровадити обмежувальні заходи проти Анкари вже у липні, коли Туреччина почне отримувати перші компоненти російського ЗРК С-400.

Зазначається, що Трамп не хоче приймати рішення щодо санкцій до його зустрічі з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, яка відбудеться на саміті Великої двадцятки в японській Осаці наприкінці червня.

Як відомо, Туреччина підписала з РФ угоду про постачання ЗРК С-400. Нещодавно американські ЗМІ повідомили, що США нібито поставили Туреччині ультиматум - до кінця першого тижня червня Туреччина повинна розірвати цю угоду, в іншому ж випадку США погрожують виключити Анкару зі своєї програми постачання винищувачів F-35. В Анкарі спростували цю інформацію.