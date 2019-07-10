Держдеп натякнув на санкції проти Туреччини через російські С-400

Наслідки для Туреччини через її остаточне рішення прийняти на озброєння російські системи ПРО С-400 можуть включати як скорочення програми американських F-35 для Анкари, так і санкції, які передбачає прийнятий два роки тому закон CAATSA.

Про це заявила в вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Турецька влада знає про закон, який був ухвалений Конгресом – це стосується CAATSA (Акту протидії противникам Америки через санкції) – і все це залишається актуальним. Ми вже заявляли, що Туреччина матиме реальні й негативні наслідки, якщо вони приймуть (російські комплекси ППО – ред.) С-400", - заявила Ортагус.

Таким чином, вона відповіла на прохання прокоментувати позицію Вашингтона у відповідь на повідомлення ЗМІ, що турецька влада отримала російські протиракетні комплекси С-400.

Втім першим кроком, за її словами, передбачається введення обмеження для Туреччини в програмі надсучасних винищувачів F-35.

"Я думаю, що держсекретар і Державний департамент є дуже послідовними в цьому питанні", - підкреслила речниця зовнішньополітичного відомства США.