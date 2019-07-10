Держдеп натякнув на санкції проти Туреччини через російські С-400
Про це заявила в вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Турецька влада знає про закон, який був ухвалений Конгресом – це стосується CAATSA (Акту протидії противникам Америки через санкції) – і все це залишається актуальним. Ми вже заявляли, що Туреччина матиме реальні й негативні наслідки, якщо вони приймуть (російські комплекси ППО – ред.) С-400", - заявила Ортагус.
Таким чином, вона відповіла на прохання прокоментувати позицію Вашингтона у відповідь на повідомлення ЗМІ, що турецька влада отримала російські протиракетні комплекси С-400.
Втім першим кроком, за її словами, передбачається введення обмеження для Туреччини в програмі надсучасних винищувачів F-35.
"Я думаю, що держсекретар і Державний департамент є дуже послідовними в цьому питанні", - підкреслила речниця зовнішньополітичного відомства США.