Канада засудила знесення Ізраїлем палестинських будівель у Східному Єрусалимі

Канада засудила знесення ізраїльтянами палестинських поселень на південному сході від Єрусалима та закликає припинити цю практику.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Твіттер.

“Канада глибоко занепокоєного знесення палестинської нерухомості у Сур Бахері. Ми закликаємо владу Ізраїля припинити це знесення, яке суперечить міжнародному праву та підриває зусилля із досягнення вирішення на основі принципу двох держав”, - заявили у МЗС.

Le Canada est profondément préoccupé par les démolitions de propriétés palestiniennes à #SurBaher. Nous appelons les autorités israéliennes à mettre un terme aux démolitions illégales en vertu du droit international et compromettant les efforts vers une solution à deux États. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) July 23, 2019

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Нагадаємо: спільну заяву із засудженням дій Ізраїля вже випустили Німеччина, Франція, Іспанія та Великобританія. Проти виступили і в ЄС, нагадавши, що більшість демонтованих Ізраїлем будинків знаходяться в секторі А і В західного Берега, в яких, за домовленістю в Осло (від 1993 року), всі питання громадянського характеру мають вирішувати влада Палестини.