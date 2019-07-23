Чотири країни засудили знесення Ізраїлем палестинських будівель у Східному Єрусалимі

Німеччина, Франція, Іспанія та Велика Британія засудили знесення ізраїльтянами палестинських поселень на південному сході від Єрусалима.

Про це йдеться у спільній заяві, розміщеній на сайті МЗС ФРН.

«Німеччина, Франція, Іспанія та Велика Британія рішуче засуджують знесення палестинських будівель Ізраїлем в районі Ваді-аль-Хумус у південно-східному Єрусалимі», - йдеться у заяві.

Її підписанти як і раніше глибоко занепокоєні продовженням руйнування палестинських поселень ізраїльською владою.

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Знесення будівель на окупованих територіях порушує міжнародне гуманітарне право та резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, за винятком окремих випадків, зазначається у документі. Такі дії завдають непотрібної шкоди палестинським цивільним особам і мирному процесу.

В цьому випадку руйнування були особливо серйозними, оскільки деякі будівлі були в секторах А і B, які, згідно з Угодою Осло, знаходяться під юрисдикцією Палестинської адміністрації. Отже йдеться про порушення також цієї угоди.

Знесення будівель являє собою небезпечний прецедент, який безпосередньо ставить під загрозу рішення на основі принципу двох держав, зазначається в заяві.

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