ЄС засудив знесення Ізраїлем палестинських будівель у Східному Єрусалимі

Європейський Союз засудив дії Ізраїлю, який продовжив знесення 10 палестинських будинків у Східному Єрусалимі.

Відповідна заява речника ЄС оприлюднена на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

"Ізраїльська політика поселень, включаючи дії, що здійснюються у цьому контексті, такі як примусові переміщення, відселення, знесення та конфіскація будинків, є незаконними, відповідно до міжнародного законодавства. Згідно із довгостроковою позицією ЄС, ми очікуємо, що влада Ізраїлю негайно припинить роботи з демонтажу, що тривають", - наголосив речник ЄС.

Як ідеться у документі, продовження Ізраїлем такої політики підриває дієздатність рішення "двох держав" та перспективи для тривалого миру, серйозно шкодить самій можливості Єрусалима слугувати у майбутньому столицею для обох країн.

У ЄС нагадують, що більшість демонтованих будинків знаходяться в секторі А і В західного Берега, в яких, за домовленістю в Осло (від 1993 року), всі питання громадянського характеру мають вирішувати влада Палестини.