Ізраїль звільнив з-під варти палестинського міністра

Поліція Ізраїлю відпустила затриманого раніше міністра Палестинської адміністрації у справах Єрусалиму Фаді аль-Хадмі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

«Ізраїльська поліція в неділю звільнила палестинського міністра з питань Єрусалиму з-під варти, після того як допитала його через заяви про те, що він організовував свою діяльність у місті в порушення ізраїльських законів», - повідомив адвокат затриманого - Мухаммед Джабара.

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За словами адвоката, міністр був заарештований через те, що супроводжував президента Чилі Себаст'яна Пін'єру під час відвідин мечеті "Аль-Акса" минулого вівторка, 25 червня.

Нагадаємо, поліція Ізраїлю сьогодні вранці здійснила обшук у будинку палестинського міністра у справах Єрусалиму Фаді аль-Хадмі та затримала його.