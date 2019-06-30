Ізраїльтяни арештували палестинського міністра

Поліція Ізраїлю провела обшук у будинку палестинського міністра у справах Єрусалиму Фаді аль-Хадмі та затримала його.

Про це повідомляє агенція WAFA.

«Ізраїльські окупаційні сили вчора затримали палестинського міністра у справах Єрусалиму Фаді аль-Хадмі після обшуку в його будинку в Єрусалимі», - йдеться у повідомленні.

У затриманого перед арештом конфіскували мобільний телефон.

Це перший гучний арешт ізраїльської влади за час боротьби з арабськими поселеннями в Єрусалимі протягом останніх кількох днів. Щонайменше 20 палестинців були заарештовані та понад 70 отримали поранення у ході розгону демонстрантів у районі Аль-Ісавії.

Колишній міністр у справах Єрусалиму Аднан Хусеїні кілька разів затримувався ізраїльською владою. Губернатор Палестинської адміністрації міста Аднан Гейт також кілька разів був затриманий і зараз перебуває під арештом.