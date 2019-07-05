Від вибуху авто в Туреччині загинуло троє сирійців, Ердоган заявляє про теракт

«Троє сирійців загинуло. Всередині транспортного засобу, що вибухнув, була бомба. За інформацією, наданою міністром внутрішніх справ, у результаті вибуху загиблих троє, зараз проводиться розслідування. Думаю, що поточні висновки можуть бути пов'язані з тероризмом», - сказав Ердоган.

Він також запевнив, що у найближчі кілька годин МВС Туреччини надасть більш детальну інформацію про інцидент.

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