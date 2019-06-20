Єгипет розкритикував Ердогана за висловлювання про вбивство екс-президента Мурсі

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шоукрі назвав безвідповідальними слова президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про вбивство екс-президента Єгипту Мохамеда Мурсі, який помер цього тижня.

Про це повідомляє AFP.

«Міністр закордонних справ Єгипту в четвер засудив, назвавши безвідповідальними, звинувачення президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в тому, що його скинутий єгипетський колега Мохамед Мурсі був убитий», - йдеться у повідомленні.

Міністр Самех Шоукрі рішуче засудив «повторні безвідповідальні звинувачення президента Туреччини щодо Єгипту» після смерті Мурсі.

«Смерть Мурсі не була природною, його вбили», - заявив Ердоган, додавши, що Туреччина зробить все можливе, щоб «притягнути до відповідальності єгипетський режим в міжнародних судах».

Як повідомляв Укрінформ, колишньому президенту Єгипту Мухаммеду Мурсі стало погано під час судового засідання 17 червня, невдовзі він помер у лікарні. 67-річного Мурсі звинувачували, зокрема, в шпигунстві і контактах з терористами угруповання ХАМАС.

Фото: Ariel Zambelich/NPR