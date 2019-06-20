Ердоган: Туреччина звернеться до міжнародних судів через смерть Мурсі

Організація ісламського співробітництва має вжити заходів з огляду на смерть колишнього президента Єгипту Мухамеда Мурсі.

Таку думку висловив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на мітингу у Стамбулі, повідомляє Anadolu.

"Смерть Мурсі не була природною, його вбили", - сказав Ердоган і додав: "Туреччина зробить усе можливе, щоб притягнути до відповідальності єгипетський режим у міжнародних судах".

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Він також запевнив, що турецька сторона порушить це питання на зустрічі G20 в Осаці.

Як повідомляв Укрінформ, експрезидентові Єгипту Мухамеду Мурсі стало зле під час судового засідання 17 червня, невдовзі він помер у лікарні. 67-річного Мурсі звинувачували, зокрема, у шпигунстві та контактах з терористами угруповання ХАМАС.