Після смерті Мурсі в Єгипті ввели особливий стан

Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило режим особливого стану в країні у зв'язку зі смертю експрезидента Мухаммеда Мурсі.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на єгипетські ЗМІ.

Зазначається, що по всій території країни на вулиці виведені додаткові наряди поліції.

"Відпустки всіх працівників правоохоронних органів анульовані, підвищено заходи безпеки у державних і приватних структурах, біля церков і мечетей", - ідеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, учора експрезиденту Єгипту Мухаммеду Мурсі стало зле під час судового засідання, невдовзі він помер у лікарні. 67-річного Мурсі звинувачували, зокрема, в шпигунстві.