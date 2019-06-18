Після смерті Мурсі в Єгипті ввели особливий стан
Укрінформ
Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило режим особливого стану в країні у зв'язку зі смертю експрезидента Мухаммеда Мурсі.
Про це повідомляє Анадолу з посиланням на єгипетські ЗМІ.
Зазначається, що по всій території країни на вулиці виведені додаткові наряди поліції.
"Відпустки всіх працівників правоохоронних органів анульовані, підвищено заходи безпеки у державних і приватних структурах, біля церков і мечетей", - ідеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, учора експрезиденту Єгипту Мухаммеду Мурсі стало зле під час судового засідання, невдовзі він помер у лікарні. 67-річного Мурсі звинувачували, зокрема, в шпигунстві.