Колишній президент Єгипту Мурсі помер у суді

Експрезиденту Єгипту Мухамеду Мурсі стало зле під час судового засідання, невдовзі він помер у лікарні.

Про це повідомляє Zamanalwsl.

“Відсторонений колишній єгипетський президент Мухамед Мурсі помер у понеділок після того, як знепритомнів у суді в процесі слухання справи”, - йдеться в повідомленні.

Мурсі, який став першим демократично обраним президентом у сучасній історії Єгипту, опинився в ув'язненні після того, як його скинули з посади військові у 2013 році.

Згідно з повідомленнями державного телебачення Єгипту, 67-річний Мурсі був підсудним на судовому засіданні за обвинуваченням у шпигунстві та контактах з терористами угруповання ХАМАС.

Як зазначається, Мурсі помер у лікарні, куди його доправили непритомним.

"Він виступав перед суддею протягом 20 хвилин, потім пожвавішав та раптом знепритомнів", - розповіли в суді.

Фото: Сіньхуа