Де дивитися матчі 14 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 14-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 9 листопада, матчами у Чернігові та Маріуполі.

О 14.00 поєдинок черніговської "Десни" і "Дніпра-1" покаже телеканал "Уніан-ТВ", а паралельну зустріч "Маріуполя" і львівських "Карпат" - "Футбол 2", повідомляє Укрінформ.

У перший ігровий день також зійдуться "Львів" та полтавська "Ворскла" (17.00; "Футбол 2").

В неділю, 10 листопада, програму туру завершать матчі луганської "Зорі" з ковалівським "Колосом" (14.00; "Уніан-ТВ"), донецького "Шахтаря" з київським "Динамо" (17.00; "Футбол 1"), донецького "Олімпіка" з "Олександрією" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Шахтар" - 37 очок, "Динамо" - 27, "Десна" - 26, "Зоря" - 25, "Олександрія" - 20, "Маріуполь" - 16, "Олімпік" - 14, "Колос" - 14, "Дніпро-1" - 11, "Карпати" - 10, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.