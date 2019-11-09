Сербія назвала імена футболістів на матчі з Україною та Люксембургом

Збірна Сербії з футболу оголосила склад гравців, запрошених на матчі кваліфікації чемпіонату світу проти України та Люксембургу.

До списку увійшли такі зірки, як Александар Коларов і Сергей Милинкович-Савич, сообщавет Twitter Футбольного союзу Сербії.

З Люксембургом серби проведуть матч 14 листопада, з Україною - 17-го. Нагадаємо, перша зустріч Сербії з Україною у відборі Євро-2020 завершилася перемогою українців у Львові - 5:0.

Склад збірної Сербії:

воротарі - Марко Дмитриєвич ("Ейбар", Іспанія), Предраг Райкович ("Реймс", Франція), Еміл Роцков ("Войводіна");

захисники - Неманья Милетич ("Партизан"), Марко Гобелич, Неманья Милунович, Мілан Родич (усі - "Црвена Звезда"), Нікола Миленкович ("Фіорентина", Італія), Нікола Максимович ("Наполі", Італія), Урош Спахич ("Краснодар", Росія), Александар Коларов ("Рома", Італія), Філіп Младеновіч ("Лехія", Польща);

півзахисники - Лука Миливоєвич ("Крістал Пелас", Англія), Саша Лукич ("Торіно", Італія), Неманья Максимович ("Хетафе", Іспанія), Неманья Гудель ("Севілья", Іспанія), Неманья Радоньїч ("Марсель", Франція), Душан Тадич ("Аякс", Нідерланди), Адем Льяїч ("Бешикташ", Туреччина), Сергей Милинкович-Савич ("Лаціо", Італія), Міята Гачинович, Філіп Костич (обидва - "Айнтрахт", Німеччина), Філіп Джуричич ("Сассуоло", Італія);

нападники - Александар Митрович ("Фулгем", Англія), Андрія Павлович (АПОЕЛ, Кіпр), Мілан Павков ("Црвена Звезда"), Джордже Деспотович ("Оренбург", Росія).

Як інформувало агентство, збірна України достроково з першого місця вийшла до фінальної стадії футбольного Євро-2020.

Турнірне становище у групі В відбору: Україна - 19 очок (після 7-ми матчів), Португалія - ​​11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).