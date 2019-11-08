Нападника «Динамо» Бесєдіна викликали в збірну України
Нападника «Динамо» Артема Бесєдіна додатково викликали в розташування національної збірної України, про що повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
У нинішньому сезоні в складі віце-чемпіона України форвард відзначився 6 голами і результативною передачею в 16 матчах у всіх турнірах.
Спочатку тренерський штаб Андрія Шевченка запросив на два найближчих матчі збірної 22 футболістів, після чого в головну команду країни додатково викликали півзахисника «Зорі» Дмитра Іванісеню.
Найближчий матч збірної України відбудеться у четвер, 14 листопада, проти Естонії. Відбірковий матч Євро-2020 проти Сербії зіграють в неділю, 17 листопада.
Нагадаємо, збірна України гарантувала собі місце у фінальній частині чемпіонату Європи після домашньої перемоги над Португалією (2:1).