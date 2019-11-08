Нападника «Динамо» Бесєдіна викликали в збірну України

Андрій Шевченко посилює атаку збірної перед матчами з Естонією та Сербією.

Нападника «Динамо» Артема Бесєдіна додатково викликали в розташування національної збірної України, про що повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

У нинішньому сезоні в складі віце-чемпіона України форвард відзначився 6 голами і результативною передачею в 16 матчах у всіх турнірах.

Спочатку тренерський штаб Андрія Шевченка запросив на два найближчих матчі збірної 22 футболістів, після чого в головну команду країни додатково викликали півзахисника «Зорі» Дмитра Іванісеню.

Найближчий матч збірної України відбудеться у четвер, 14 листопада, проти Естонії. Відбірковий матч Євро-2020 проти Сербії зіграють в неділю, 17 листопада.

Нагадаємо, збірна України гарантувала собі місце у фінальній частині чемпіонату Європи після домашньої перемоги над Португалією (2:1).