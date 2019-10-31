«Динамо» прокидається

Перемога «Динамо» над «Шахтарем» в Кубку України свідчить про повернення інтриги в наш клубний футбол.

Головний висновок, який варто зробити після вчорашньої перемоги «Динамо» над «Шахтарем» в 1/8 фіналу Кубка України, це перші ознаки відродження київської команди. Відродження швидше ментальне, ніж ігрове. Але це реальний початок. Сильне «Динамо» потрібно сьогодні усім – вболівальникам, ЗМІ, УПЛ і навіть «Шахтарю». Сильний конкурент в чемпіонаті – це завжди гарантія змагального тонусу і прогресу.

Для «Динамо» перемога є важливою не лише психологічно. Кияни вперше зуміли пройти «Шахтар» в дофінальній стадії Кубка України. До вчорашнього вечора вони п’ять разів поступалися. Тепер «Динамо» просто зобов’язане виграти трофей, яким востаннє володіло в 2015-у році.

Щодо самої гри, то Олексій Михайличенко тактично переграв Луїша Каштру. Кияни краще і швидше проходили середину поля, і створили набагато більше моментів. Співвідношення ударів – 11:8 на користь «Динамо». В додатковий час з’ясувалось, що динамівці набагато краще готові функціонально. Звідси «запас» замін, швидка «червона» для Степаненка (склади стали рівними) і знову ж таки більше моментів. Гол Попова був абсолютно логічним щодо перебігу гри.

До речі, про Попова. На старті сезону уся наша футбольна спільнота вимагала від клубів давати ігрову практику нашим чемпіонам світу U-20. Денис Попов один з них. Михайличенко запустив його в «основу» «Динамо» лише після травм Кадара і Бурди, але вже зараз видно, що Попов потенційно сильніший за них обох. Статура, лідерські якості, допустима брутальність, гольове відчуття – усе це робить Попова головною фігурою в захисті «Динамо». Сподіваємось, Михайличенко невдовзі не передумає, а Денис не розгубить форму.

Новий тренер «Динамо» не обіцяв швидких змін на краще і слово дотримав. Гра киян і досі має чимало проблем. Насамперед, з організацією атак і взаємодією ключових виконавців. Циганков, Вербич, Шепелєв, Сидорчук, Буяльський – усі вони здатні грати краще. А Бесєдін, Соль і Родрігеш повинні забивати більше.

Схожі проблеми і у «Шахтаря», але у Каштру величезний запас міцності у вигляді зіркових лідерів (Тайсон, Марлос, Ісмаїлі, Мораес) і талановитих «джокерів» (Коноплянка, Соломон, Додо). 10 листопада у Харкові суперники зіграють чергове «Класичне» вже у чемпіонаті країни. Якщо «Динамо» переможе і там, то, схоже, згасла інтрига в боротьбі за титул здатна розпалитися по-новому.

Святослав Василик, Київ