"Динамо" обіграло "Шахтар" і вийшло до чвертьфіналу Кубка України з футболу

Київське "Динамо" заповнило останню вакансію у чвертьфіналі Кубка України з футболу.

У матчі 1/8 фіналу на НСК "Олімпійський" у Києві "Динамо" у додаткові екстра-тайми взяло гору над чинним володарем трофею донецьким "Шахтарем" - 2:1, повідомляє Укрінформ.

В основний ігровий час м'ячі забили Сергій Сидорчук (22-а хвилина) - у динамівців; Тарас Степаненко (90+2) - у "гірників". Автором переможного голу на користь "біло-синіх" на 114-й хвилині став 20-річний захисник киян Денис Попов.

"Динамо" обіграло "Шахтар" / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Команди догравали матч у меншості: на 89-й хвилині за грубу гру червону картку отримав динамівець Володимир Шепелєв, на 94-й - за підніжку поле залишив півзахисник гостей Тарас Степаненко.

Результати матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу:

"Маріуполь" - "Олімпік" (Донецьк) - 1:0;

"Миколаїв" - "Десна" (Чернігів) - 2:4;

"Минай" (Ужгородський район, Закарпатська область) - ФК "Львів" - 2:0;

"Інгулець" (Петрово, Кіровоградська область) - "Дніпро-1" - 2:1.

"Колос" (Ковалівка - "Ворскла" (Полтава) - 0:1;

"Альянс" (Долина, Сумська область) - Гірник-Спорт" (Горішні Плавні, Полтавська область) - 5:3.

"Олександрія" - "Зоря" (Луганськ) - 1:1 (по пенальті - 5:4);

"Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) - 2:1.

Чвертьфінали пройдуть 4 березня, півфінали - 22 квітня. Фінал Кубка України відбудеться 13 травня.