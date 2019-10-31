Михайличенко: “Динамо” і “Шахтар” провели справді гідний фіналу матч

Головний тренер київського футбольного клубу “Динамо” Олексій Михайличенко прокоментував вихід команди до 1/4 фіналу Кубка України після перемоги над донецьким “Шахтарем” (2:1).

Олексій Михайличенко на післяматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що обидві команди показали гру, гідну кубкового фіналу.

“...Було дуже багато передумов для хороших контратак, які виникали у нас. Сьогодні забито два м'ячі, так що про гру в атаці краще говорити, коли забито трошки більше. Мені здалося, що ми непогано виходили в контратаки і якщо б ми краще розпоряджалися м'ячем, було б набагато більше моментів і, можливо, голів.

Матч і справді гідний фіналу, але так сталося, що зустрілися на більш ранній стадії. Дві команди показали кубкову гру, інтрига була досить сильна. Мені здається, футбол такої якості приносить задоволення глядачам”, - цитує Михайличенка пресслужба ФК “Динамо”.

Як повідомлялося, 30 жовтня в матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Динамо" у додаткові екстра-тайми взяло гору над чинним володарем трофею донецьким "Шахтарем" (2:1) і заповнило останню вакансію у чвертьфіналі.

Матчі 1/4 фіналу пройдуть 4 березня, півфінали - 22 квітня. Фінал Кубка України відбудеться 13 травня.