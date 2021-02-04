Майже дві третини українців підтримують закон про референдум

Ухвалення закону про всеукраїнський референдум підтримують 58% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

"Прийняття Закону України "Про Всеукраїнський референдум" підтримують 58% опитаних, не підтримують – 28%, не визначилися – 14%", – йдеться у повідомленні.

Водночас ініціативу з надання громадянам України законодавчого права на приватне володіння вогнепальною зброєю підтримують 23% опитаних, не підтримують – 75%.

Згідно з даними опитування, 89% респондентів підтримують акції протестів з вимогою зниження тарифів, 10% – проти. При цьому, 36% опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет Міністрів, 29% покладають відповідальність на Верховну Раду, 24% – на Президента.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Його підтримали 255 народних депутатів.

Закон передбачає, що на всеукраїнський референдум можуть виноситися питання з чотирьох сфер: 1. Затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції (це розділи "Загальні засади", "Вибори. Референдум" та "Внесення змін до Конституції"); 2. Вирішення питання загальнодержавного значення; 3. Зміна території України; 4.Втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо питань податків, бюджету, амністії.

Також референдуми не можуть вирішувати питання, які віднесені до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Всеукраїнський референдум оголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.