Разумков поки не бачить питання, яке варто виносити на референдум

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що наразі немає питань, які потребують винесення на всеукраїнський референдум.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

Керівник парламенту не бачить потребу у референдумі з мовного питання, однак теоретично допустив можливість проведення референдуму щодо «зміни конкретної норми Конституції».

На запитання, яке б він питання виніс на референдум, Разумков відповів: «На сьогодні я не бачу питання, задля якого можна було б використовувати референдум».

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Його підтримали 255 народних депутатів.

Закон передбачає, що на всеукраїнський референдум можуть виноситися питання з чотирьох сфер:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції (це розділи "Загальні засади", "Вибори. Референдум" та "Внесення змін до Конституції"); вирішення питання загальнодержавного значення; зміна території України; втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо питань податків, бюджету, амністії.

Також референдуми не можуть вирішувати питання, які віднесені до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Всеукраїнський референдум оголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.