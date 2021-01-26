Рада ухвалила закон про референдум

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому президентський закон "Про всеукраїнський референдум" (№3612).

Як передає Укрінформ, відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів.

Закон передбачає такі види всеукраїнського референдуму за предметом:

1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

2) вирішення питання загальнодержавного значення;

3) зміна території України;

4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас згідно з законом, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання: що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Всеукраїнський референдум щодо затвердження змін в Конституції до розділу І "Загальні положення", розділу ІІ "Вибори. Референдум" і розділу ХІІІ "Внесення змін до Конституції України» призначається Президентом України.

Всеукраїнський референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою згідно з Конституцією України.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується указом Президента України відповідно до Конституції, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією вимог щодо його організації і порядку проведення.

Всеукраїнський референдум оголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Закон також визначає можливості запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань.

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Як наголосив під час обговорення перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук, норми щодо електронного голосування набудуть чинності лише після ухвалення окремого закону.

Для організації та проведення всеукраїнського референдуму використовується автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система як компонент автоматизованої інформаційної системи, що застосовується при проведенні виборів та референдумів.

Витрати на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму здійснюються виключно користуючись з коштів державного бюджету, передбачених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму, та коштів фондів суб'єктів процесу референдуму.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня 2020 року ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.