Рада планує збільшити штрафи за порушення вимог пожежної безпеки

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4157 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки".

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 317 народних депутатів.

Як ідеться в пояснювальній записці, проєктом закону пропонується запровадити значний розмір штрафних санкцій за порушення встановлених законодавством вимог техногенної та пожежної безпеки, здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки та невиконання приписів, розпоряджень, інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, його територіальних органів. Визначити суб’єктом правопорушення – фізичних осіб-підприємців; усунути подвійну відповідальність за те саме правопорушення; запровадити кримінальну відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення аварії.

Проєктом закону пропонується встановити мінімальний штраф за адміністративні правопорушення,передбачені статтями 175 та 188-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у розмірі 510 грн, а максимальний – 8500 грн.

Зокрема, проєкт закону пропонує за перше порушення вимог законодавства у сфері техногенної,пожежної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб встановити вдвічі менший розмір штрафної санкції ніж за невиконання цих вимог, термін на усунення яких надано приписами чи постановами посадових осіб ДСНС (стаття 188-8 Кодексу).

Проєктом закону пропонується значно підвищити розмір штрафної санкції за адміністративне правопорушення, передбачене статтею 183 Кодексу, встановивши його на рівні від 3400 до 10 200 гривень. Розмір максимальної штрафної санкції перевищує розмір середньої заробітної плати, установленого в серпні 2019 року на 14,5 %, у зв’язку з тим, що у 2018 році вартість одного виїзду пожежно-рятувального підрозділу на пожежу складало 41 514 гривень. Розмір максимального штрафу складає 25 % вартості виїзду пожежно-рятувального підрозділу. Крім того, розмір штрафних санкцій установлено з урахуванням статті 33 Кодексу, відповідно до якої при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до керівника Комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, а також до Апарату ВР і народних депутатів з проханням підготувати до розгляду на поточному пленарному тижні законопроєкти щодо протипожежної безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, був переобладнаний під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей.

У неділю, 24 січня у хоспісі в Харківській міській багатопрофільній лікарні №17 помер один із врятованих під час пожежі.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.