Рада планує встановити відповідальність за перешкоджання пожежним перевіркам

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3931 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки".

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 265 народних депутатів.

Як ідеться у пояснювальній записці, проєкт передбачає запровадження адміністративної відповідальності за перешкоджання діяльності уповноваженим посадовим особам центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі пов’язаної з проведенням перевірок.

Проєктом закону передбачається доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 185-14 «Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі пов’язаної з проведенням перевірок».

Документ пропонує надати можливість суддям районних, районних у містах, міських чи міськрайонних судів розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-14 КУпАП, шляхом внесення змін до статті 221 Кодексу. Законопроєкт має надати право поліцейським та посадовим особам органу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки складати протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185-14 Кодексу, шляхом внесення змін до частини першої статті 255 Кодексу.

У зв’язку з тим, що правопорушники можуть не надавати можливість оформити протокол за статтею 185-14 Кодексу, пропонується надати можливість поліцейським проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника в разі перешкоджання ним діяльності уповноваженим посадовим особам центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі пов’язаної з проведенням перевірок, шляхом внесення змін до статті 262 Кодексу.

Читайте також: У Харкові почали перевірки нелегальних реабілітаційних центрів та хоспісів

У пояснювальній записці зазначається, що відповідно до статті 11 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) зобов’язаний допускати посадових осіб органу державного нагляду до здійснення таких заходів за умови дотримання ними порядку здійснення державного нагляду. Однак практика свідчить про нехтування власниками та керівниками підприємств, установ,організацій та іншими юридичними особами цією вимогою.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до керівника Комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, а також до Апарату ВР і народних депутатів з проханням підготувати до розгляду на поточному пленарному тижні законопроєкти щодо протипожежної безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, був переобладнаний під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей.

У неділю, 24 січня у хоспісі в Харківській міській багатопрофільній лікарні №17 помер один із врятованих під час пожежі.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.