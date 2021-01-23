Смертельна пожежа у Харкові: власника будинку арештували на 60 діб

Власника згорілого будинку в Харкові, в якому діяв приватний пансіонат для літніх людей, 67-річного Славіка Акопяна заарештували на 60 діб без права внесення застави.

Відповідне рішення прийняла суддя Київського райсуду Харкова Світлана Колесник, передає кореспондент Укрінформу.

Під вартою підозрюваний перебуватиме до 21 березня.

Захисник Акопяна заявив у суді, що не згоден із підозрою, оскільки його підзахисний не вів спільної діяльності з подружжям Кравченків, яке орендувало будинок.

Раніше підозрюваних Ольгу Кравченко та її чоловіка В’ячеслава Кравченка, яких обвинувачення називає відповідно співорганізаторами приватного закладу для літніх людей, також заарештували без права внесення застави.

Тим часом у суді розпочалося засідання, на якому оберуть запобіжний захід останньому, четвертому підозрюваному у цій справі.

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Як повідомлялося, вдень 21 січня у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, цей заклад не значиться в жодному реєстрі.

Чотирьом особам - власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендарю будинку та його дружині - директору приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратору, який координував роботу пансіонату, але офіційно не був там працевлаштований, оголосили підозри за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Слідство перевіряє такі основні версії трагедії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

Під час судових засідань з обрання запобіжних заходів підозрюваним стало відомо, що джерелом займання був електропристрій (обігрівач).