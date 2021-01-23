Керівника згорілого будинку для літніх у Харкові арештували без права на заставу

Керівнику будинку для літніх у Харкові, де під час пожежі загинуло 15 осіб, 43-річній Ользі Кравченко суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Ухвалу оголосила суддя Київського райсуду Харкова Світлана Колесник, передає кореспондент Укрінформу.

Згідно з рішенням суду, Кравченко перебуватиме під вартою до 22 березня.

Під час засідання підозрювана, що пересувається на милицях (як вона сказала, після операції на коліні), плакала.

«Ніхто з нас не хотів, щоб це сталося, я вас запевняю... У нас у всіх діти. Ніхто нічого не заподіював... Є родичі, підіть спитайте… Ніхто ніколи не ображав (мешканців пансіонату - ред.)», — говорила Кравченко.

Вона також просила пробачення у родичів загиблих.

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Підозрювану Ольгу Кравченко та її чоловіка В’ячеслава, якому раніше суд обрав такий самий запобіжний захід, обвинувачення називає керівниками приватного закладу для літніх людей, де сталася пожежа.

Зараз розпочинається судове засідання з обрання запобіжного заходу власнику домоволодіння, в якого Кравченко орендував будинок.

Як повідомлялося, 21 січня о 15:03 у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, цей заклад не значиться в жодному реєстрі.

Чотирьом особам - власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендарю будинку та його дружині - директору приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратору, який координував роботу пансіонату, але офіційно не був там працевлаштований, оголосили підозри за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

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Слідство перевіряє такі основні версії трагедії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

Під час судових засідань з обрання запобіжних заходів підозрюваним стало відомо, що джерелом займання був електропристрій (обігрівач).