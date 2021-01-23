Оприлюднили імена загиблих під час пожежі в будинку для літніх людей

У Харкові у приватному пансіонаті під час пожежі 21 січня загинули люди віком від 71 до 91 року.

Їх імена було оприлюднено в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Отже у трагедії загинули 6 чоловіків і 9 жінок. Найстаршому загиблому був 91 рік, а наймолодшій – 71 рік.

Чоловіки: Мартиненко Георгій Михайлович (79 років), Давиденко Павло Іванович (74 роки), Гробов Федір Іванович (78 років), Панін Віктор Семенович (80 років), Чернов Микола Анатолійович (74 роки), Телегун Федір Вікторович (91 рік).

Жінки: Панченко Валентина Миколаївна (79 років), Звягінцева Віра Сергіївна (83 роки), Орищенко Любов Олексіївна (82 роки), Мандригель Галина Михайлівна (70 років), Дмитренко Ганна Іванівна (71 рік), Палант Ірина Семенівна (85 років), Постовна Любов Федорівна (80 років), Песина Олена (дані встановлюються), Юрченко Ольга (дані встановлюються).

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня в Харкові в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, під час пожежі загинуло 15 людей, ще п'ятеро госпіталізовано.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення правил протипожежної безпеки, що призвело до загибелі людей), а ДБР – провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Харківській області, що призвело до загибелі 15-х людей за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Затримано чотирьох людей – власника будинку, орендаря та його дружину, яка була директором пансіонату, а також адміністратора будинку для літніх людей.

22 січня всім їм повідомили про підозру. Сьогодні. 23 січня, суд обирає для них запобіжний захід. Прокуратура наполягає на арешті всіх чотирьох.