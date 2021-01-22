Пожежа в Харкові: затриманий директор пансіонату та ще троє осіб

Після пожежі у будинку для літніх людей у Харкові, яка сталася 21 січня, правоохоронці затримали 4 особи.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала у Фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

“Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами”, - написала вона.

За інформацією генпрокурора, у рамках кримінального провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, у порядку ст. 208 КПКУ був затриманий власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом.

Також був затриманий адміністратор, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований. Всім їм готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів, уточнила Венедіктова.

Правоохоронці також встановили, що затримане подружжя є засновниками громадської організації, метою діяльності якої є сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів, яка ймовірно використовувалась для прикриття діяльності пов’язаної з доглядом за особами похилого віку.

За словами Венедіктової, вартість перебування в пансіонаті «Золотий час» вони оцінювали в середньому в 15 тисяч гривень.

“У затриманого власника на ділянці одразу два будинки. На будівлю, у якій функціонував пансіонат для літніх, відсутні документи на введення в експлуатацію, і до неї без отримання спеціальних дозволів, передбачених законодавством, підключено електро- та газопостачання, шляхом під’єднання від комунікацій будинку, який належним чином оформлений”, - уточнила вона.

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Генпрокурор повідомила, що під час першочергових слідчих дій у сусідньому офіційно оформленому будинку встановлена також діяльність так званого реабілітаційного центру для алко- та наркозалежних осіб. Підстави їх перебування та точна кількість людей встановлюється, зазначила вона.

Наразі слідчі дії тривають, допитуються інші працівники пансіонату, де відбулася пожежа, а також свідки, проводяться обшуки та огляд місця події із залученням експертів.

Раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомляли про 3 затриманих осіб щодо цієї події.

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Як повідомлялося, 21 січня у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150-б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.

На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. П'ятеро літніх людей постраждали: одну особу госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, ще чотири перебувають у токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» поліція відкрила кримінальне провадження.

Кабінет Міністрів провів позачергове засідання, під час якого створено Державну комісію для з’ясування причин трагедії. За дорученням Президента її очолив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Кабінет Міністрів взяв цю справу під особистий контроль.