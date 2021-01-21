Трагедія у Харкові: відкрили справу через халатність працівників ДСНС

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом пожежі у Харкові, де загинули 15 літніх людей.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Харківській області, що призвело до загибелі 15 осіб під час пожежі в одному із будинків Харкова", - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість).

Наразі проводяться слідчі дії, в межах яких перевіряється інформація щодо неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС під час перевірок та інших методів контролю за станом протипожежної безпеки.

Розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі керівництва ДБР.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

Читайте також: Пожежу у Харкові кваліфікували як надзвичайну ситуацію державного рівня

Як повідомляв Укрінформ, вдень 21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі, внаслідок чого загинули 15 осіб, ще 5 потрапили до лікарні.

Пожежу локалізували о 16:14 на площі 100 кв. м, а о 16:53 пожежу ліквідували.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Відкрите провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що нило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК України).

Кабінет Міністрів провів позачергове засідання, під час якого створили Державну комісію для з’ясування причин трагедії.

За дорученням президента очолить Комісію міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Кабінет міністрів взяв цю справу під особистий контроль.