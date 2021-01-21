Пожежу у Харкові кваліфікували як надзвичайну ситуацію державного рівня
Про це, передає Укрінформ, йшлося під час екстреного брифінгу з приводу пожежі в Харкові керівників Національної поліції України Ігоря Клименка та Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна 21 січня.
Чечоткін повідомив, що інформація про пожежу в двоповерховому житловому будинку у Харкові надійшла о 15:03.
«Спочатку туди прибули перші підрозділи служби з надзвичайних ситуацій - чотири одиниці техніки і пожежна драбина. О 16:14 пожежу було локалізовано на площі 100 квадратних метрів. О 16:53 пожежу повністю ліквідовано. При ліквідації пожежі було виявлено 15 загиблих осіб, 5 осіб – госпіталізовано до лікувальних закладів. За всіма ознаками пожежа кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня», - поінформував Чечоткін.
Також глава відомства закликав громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо в холодний період при використанні приладів для обігріву.
Микола Чечоткін та Ігор Клименко висловили співчуття рідним та близьким загиблих у пожежі.
Як повідомляв Укрінформ, у четвер у Харкові спалахнув двоповерховий житловий будинок, попередньо переобладнаний під будинок для літніх людей.
Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 11 осіб постраждали.
Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що скликає позачергове засідання уряду через цю ситуацію.
О 16.53 пожежу повністю ліквідували.
За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження.
Як повідомляли ЗМІ з посиланням на ДСНС, у травні 2016 року 17 людей загинули під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки на Київщині. Серед загиблих - один працівник персоналу. За словами тодішнього голови Київської облдержадміністрації Максима Мельничука, "даний об'єкт був нелегальний".