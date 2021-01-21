Пожежу у Харкові кваліфікували як надзвичайну ситуацію державного рівня

Пожежу в житловому будинку у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня. Очільник ДСНС закликав співвітчизників дотримуватися правил пожежної безпеки.

Про це, передає Укрінформ, йшлося під час екстреного брифінгу з приводу пожежі в Харкові керівників Національної поліції України Ігоря Клименка та Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна 21 січня.

Чечоткін повідомив, що інформація про пожежу в двоповерховому житловому будинку у Харкові надійшла о 15:03.

«Спочатку туди прибули перші підрозділи служби з надзвичайних ситуацій - чотири одиниці техніки і пожежна драбина. О 16:14 пожежу було локалізовано на площі 100 квадратних метрів. О 16:53 пожежу повністю ліквідовано. При ліквідації пожежі було виявлено 15 загиблих осіб, 5 осіб – госпіталізовано до лікувальних закладів. За всіма ознаками пожежа кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня», - поінформував Чечоткін.

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Також глава відомства закликав громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо в холодний період при використанні приладів для обігріву.

Микола Чечоткін та Ігор Клименко висловили співчуття рідним та близьким загиблих у пожежі.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер у Харкові спалахнув двоповерховий житловий будинок, попередньо переобладнаний під будинок для літніх людей.

Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 11 осіб постраждали.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що скликає позачергове засідання уряду через цю ситуацію.

О 16.53 пожежу повністю ліквідували.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на ДСНС, у травні 2016 року 17 людей загинули під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки на Київщині. Серед загиблих - один працівник персоналу. За словами тодішнього голови Київської облдержадміністрації Максима Мельничука, "даний об'єкт був нелегальний".