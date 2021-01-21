У власника згорілого будинку для літніх знайшли ще один незаконний заклад

Співробітники Нацполіції встановили власника будівлі в Харкові, де загинули 15 пенсіонерів, та перевіряють його на наявність аналогічних закладів по догляду за літніми людьми.

Про це повідомив під час позачергового засідання уряду голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Власника перевіряємо на наявність іще кількох таких власних будинків, які теж можливо були переобладнані на будинки для літніх людей. На цей час ми встановили один такий будинок, в якому перебувало 24 літні людини. На цей будинок також немає документів», - розповів Клименко, пообіцявши якнайшвидше затримати власника приміщень.

Близько 18.00 поліцейські приступили до огляду місця події та допитали трьох осіб обслуговуючого персоналу і одного управляючого. Крім того, правоохороонці допитали співорендарку будівлі, яка наразі перебуває на лікуванні після операції. Зараз наряд поліції чергує біля її палати.

За словами Клименка, дозвільної документації на будинок для літніх людей немає, водночас встановлено особу власника, який здав будівлю в оренду.

Начальник Нацполіції також зазначив, що поліція перевіряє всі виявлені адреси та про результати діяльності оперативно доповідатиме уряду.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер у Харкові сталася пожежа в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей.

Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду через цю ситуацію.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження.

Подібна трагедія сталася на Київщині у травні 2016 року. Тоді під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки загинули 17 людей.