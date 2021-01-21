Стало відомо про стан літніх людей, постраждалих на пожежі у Харкові

Стали відомі уточнені дані щодо стану постраждалих, госпіталізованих внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.

Про це на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Харківської міськради роповів директор департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат, передає Укрінформ.

"Внаслідок пожежі в будинку для літніх людей госпіталізували п’ять осіб", - зазначив Сороколат.

За його словами, до лікарні швидкої медичної допомоги, зокрема, доставлений 65-річний чоловік із опіками 15% тіла: "Він перебуває у стані середньої тяжкості. Другий пацієнт у віці 73 роки поступив у лікарню №2, у нього отруєння чадним газом, стан середньої тяжкості", - зазначив посадовець.

За його словами, ще троє людей госпіталізовані в лікарню №16: "Це чоловіки у віці 80 і 57 років та 81-річна жінка".

"Внаслідок огляду встановлено, що у них більше проявилася реакція на стрес. Зараз вони переведені до хоспісу вказаної лікарні", - додав Сороколат.

За його словами, ще двох осіб оглянули на місці : "Вони не госпіталізовані".

Як повідомляв Укрінформ, удень 21 січня в Харкові в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Локалізували пожежу о 16:14 на площі 100 кв. м, о 16:53 пожежу ліквідували. На місці виявили тіла 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Відкрите провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК України).

О 17 годині в Харківській міськраді розпочалося засідання з приводу трагедії, що сталася.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду через цю ситуацію.

Подібна трагедія сталася на Київщині у травні 2016 року. Тоді під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки загинули 17 людей.