Поліція назвала ймовірну причину смертельної пожежі в Харкові

У будинку для літніх людей на околиці Харкова, де сьогодні сталася пожежа, мали ремонтувати газове обладнання, і задимлення могло розпочатися з газового лічильника.

Таку версію озвучив під час позачергового засідання уряду голова Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ.

"За попередньою інформацією, саме сьогодні в цьому будинку мали ремонтувати газове обладнання. Задимлення було саме в районі газового лічильника. Наразі поліцейські опитали трьох доглядальниць цього будинку та управляючого. Також допитуємо співорендарку будинку, яка прооперована. Біля її палати чергує поліція. Також встановили власника будинку та перевіряємо його причетність до переобладнань інших його будинків – у заклади аналогічного типу. Зараз вже встановили один такий будинок для літніх людей, де перебуває 24 людини. Він також працює без дозвільних документів», - цитує Клименка офіційний сайт Нацполіції.

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Він також зазначив, що, за показами свідків, під час пожежі у будинку перебувало 28 літніх людей та 4 осіб обслуговуючого персоналу.

Наслідки пожежі в домі для людей похилого віку у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів провів позачергове засідання, під час якого створили Державну комісію для з’ясування причин трагедії.

За дорученням президента очолить Комісію міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Кабінет Міністрів взяв цю справу під особистий контроль.

Слідчими поліції за фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення встановленим законодавством умов пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей".